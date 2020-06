Prefeitura de Fortaleza entrega reforma do Posto de Saúde Odorico de Morais

A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta segunda-feira (8), o Posto de Saúde Odorico de Morais reformado e com melhorias em suas instalações físicas. O equipamento, localizado no bairro Cais do Porto (Regional II), ganhou novo sistema elétrico e hidráulico, pintura e intervenções nas 24 salas e fachada.

A intervenção, que teve investimento de R$ 86 mil, contemplou uma área de 300 m² da estrutura física da unidade que possui recepção, coordenação, farmácia e salas de vacinação, curativo e coleta. Além disso, o equipamento possui consultórios de atendimento médico e odontológico.

“Com sua reinauguração, esperamos prestar melhor atendimento à população do bairro Cais do Porto e das comunidades próximas, além de fortalecer ações de promoção à saúde, em momento tão decisivo”, declarou Ronise Araújo, servidora do Posto de Saúde.

O espaço, que acolhe a população de uma área de aproximadamente 10 mil habitantes, conta com três equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), que possui profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, dentistas, técnicos de saúde bucal e agentes comunitários de saúde.