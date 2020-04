Prefeitura de Fortaleza inicia sanitização em territórios estratégicos da Cidade para conter a Covid-19

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, novas ações direcionadas ao enfrentamento da Covid-19 em Fortaleza. Após participar de reunião com o Comitê Municipal da Saúde, o Gestor apresentou, nesta segunda-feira (20/04), a atual situação epidemiológica no Município e defendeu a continuidade do isolamento social.

“Os dados epidemiológicos nos ajudam a conhecer o número e o padrão de casos e de óbitos, além de identificar os locais de maior ocorrência. É importante esclarecer a importância das ações individuais e coletivas e estabelecer prioridades”, introduziu o Prefeito.

Casos confirmados por bairro

De acordo com o levantamento apresentado, os bairros Meireles (211), Aldeota (166), Cocó (77), Fátima (52), Dionísio Torres (48), Guararapes (42), Mucuripe (41), Papicu (38), Vicente Pinzon (36), São João do Tauape (32), Barra do Ceará (31), Joaquim Távora (31), Jangurussu (30), Passaré (30) e Pici (25) lideram o número de casos confirmados na tarde desta segunda-feira (20/04).

Óbitos confirmados por bairro

Diante do cenário observado, a gestão municipal esclareceu o descompasso entre os indicadores.

“Os bairros mais nobres foram os que tiveram o maior número de casos confirmados laboratorialmente. No entanto, há mais óbitos confirmados em outras regiões da Cidade. A Barra do Ceará, por exemplo, é a primeira em número de óbitos. Isso acontece porque a capacidade de testagem é muito pequena. Mesmo em países ricos, a testagem tem acontecido prioritariamente ou exclusivamente no ambiente hospitalar. Muitas pessoas assintomáticas ou com sintomas leves não testam positivo porque não fazem o exame e não têm seu caso confirmado e registrado”, explicou Roberto Cláudio.

Nessa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está estipulando o número de óbitos como o indicador de risco mais eficiente para o acompanhamento de ações epidemiológicas e assistenciais.

“A gente estima, em Fortaleza, que, para cada caso de óbito, haja, em média, 100 pessoas contaminadas. Por essa conta, a Barra do Ceará, ao registrar 9 óbitos, pode contabilizar, pelo menos, 900 casos de Covid-19. A circulação viral já está na Cidade inteira. As ações serão pautadas por esses parâmetros”, detalhou o Prefeito.

Isolamento social

Objetivando reduzir a velocidade da contaminação, a sobrecarga do sistema de saúde e o consequente número de óbitos, o Prefeito voltou a defender a continuidade do isolamento social, atendendo às diretrizes estipuladas pelas autoridades de saúde internacionalmente reconhecidas.

“É importante registrar que, neste momento, estamos inaugurando uma nova fase de isolamento. A cada dia, acumulam-se mais evidências científicas e aprendizados entre as nações. E nada é tão efetivo para a prevenção do que o isolamento e o distanciamento social. De todas as necessidades e desafios impostos, incluindo todas as dimensões, incluindo emprego e renda, nenhuma é mais nobre e eticamente correta do que salvar vidas. Estamos agindo para conter as consequências sociais e econômicas que o isolamento prolongado acaba gerando”, lembrou.

Ampliação da assistência à saúde

Em sua fala, Roberto Cláudio também mencionou os esforços municipais em prol da expansão dos leitos assistenciais oferecidos à população fortalezense.

Plano de expansão para o IJF2

No último sábado (18), a Prefeitura de Fortaleza inaugurou 10 novos leitos de terapia intensiva no Instituto Doutor José Frota 2 (IJF2), destinados a pacientes acometidos pela Covid-19. Até esta terça-feira (21), 10 outros serão entregues, ampliando a capacidade assistencial da Unidade.

“Dos 40 leitos já inaugurados, três estão desocupados. Entretanto, já temos pacientes em UPAs, entubados, aguardando a transferência e a regulação. A despeito de a gente ter mais pacientes em UPAs aguardando internamento hospitalar, nem todos os pacientes podem ser transferidos em virtude de instabilidades cardiorrespiratórias. Só transferimos pacientes em condições de estabilidade e segurança”, informou.

O Prefeito anunciou o plano de expansão previsto até o fim deste mês. “Até o final do mês de abril, abriremos um novo andar com 44 outros leitos de UTI. Estamos aguardando a aquisição de respiradores, que devem chegar até o próximo domingo. Serão contabilizados, então, 94 leitos de UTI no IJF2”, afirmou.

Hospital de campanha do Estádio Presidente Vargas

O Hospital de campanha instalado no Estádio Presidente Vargas já conta, desde o último sábado (18/04), com 51 leitos entregues pela Prefeitura. Desde então, há pacientes transferidos e em transferência por meio de logística de regulação.

“Tivemos pacientes transferidos sábado, domingo e em transferência ao longo do dia de hoje, principalmente, de UPAs e dois pacientes em alta da UTI do IJF2. Estamos transferindo, até as 19 horas, cerca de 1 paciente por hora para trazer toda a segurança na internação. Devemos, a partir das 19h, aumentar essa média para dois pacientes por hora”, apontou Roberto Cláudio, estimando para os próximos dias novas transferências para o segundo bloco da Unidade.

O reforço chega em momento oportuno para o Município. “Houve um crescimento da demanda neste fim de semana, que sugere um aumento da frequência de pessoas contaminadas. Estamos, na Cidade, ampliando a capacidade assistencial nos leitos municipais e estaduais”, completou o Gestor.

Testagem

No tocante à testagem, o Prefeito esclareceu os critérios estabelecidos. “Em todas as UPAs municipais, no Hospital do PV e no IJF2, a gente está com kits de testagem para o seguinte fim: confirmar diagnóstico em pacientes sintomáticos e em profissionais da Saúde para reduzir o ciclo de contaminação. Um paciente diagnosticado precisa seguir protocolos específicos e definir prognósticos”, declarou.

Novo esforço de sanitização

Em virtude da situação epidemiológica, a Prefeitura de Fortaleza inicia, nesta segunda-feira, um novo esforço de sanitização em territórios estratégicos da Cidade. A iniciativa consiste na circulação de caminhão vaporizador que visa à higienização de ambientes inertes.

“O eixo Cristo Redentor, Barra do Ceará, Vicente Pinzón e Cais do Porto nos preocupa pelo número de óbitos contabilizados. Utilizaremos um caminhão vaporizador a exemplo do que foi usado na China. Ele tem a propriedade de higienizar ambientes, vaporizando substâncias importantes nos telhados, nas calçadas, nos jardins. Tem uma propriedade para evitar a contaminação e a proliferação do vírus de ambientes inertes, como paredes e pisos”, especificou, adiantando que o benefício chegará a outras regiões conforme a situação epidemiológica.

Paralelamente, há um conjunto de ações desenvolvidas em parceria entre diversos órgãos municipais. “Estamos trabalhando com a Guarda Municipal, a AMC e os agentes de endemias para que as pessoas cumpram o isolamento social. Estamos solicitando, também, que os grupos de risco com diagnósticos sugestivos procurem a emergência”, completou.

Por fim, o Prefeito destacou a importância da união de esforços entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro para o enfrentamento desta crise. “Devemos registrar um agradecimento à 10ª Região Militar. Começa hoje, no terminal do Papicu, um esforço, com a Prefeitura, de sanitização. Será um teste piloto. A gente vai aprender com o Exército, aprimorar, ajustar e levar a cada um dos terminais de ônibus e espaços de grande circulação”, antecipou.