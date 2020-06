Prefeitura de Fortaleza intensifica ações de eliminação de pontos de lixo

A Prefeitura de Fortaleza vem intensificando, por meio das Secretarias Regionais, o trabalho de eliminação de pontos de lixo na Cidade. Até o momento, a gestão municipal realizou mais de 600 ações de requalificação, que contam com serviços de limpeza e remoção dos entulhos e resíduos sólidos, capinação, pintura do meio-fio, varrição e construção de painéis artísticos que destacam a importância do cuidado com o meio ambiente.

Realizado em parceria com a Ecofor Ambiental e a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o trabalho tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos.

A iniciativa tem surtido efeito, de acordo com Wander Alencar, morador do bairro Sapiranga (Regional VI). Desde que a equipe da Prefeitura eliminou dois pontos de lixo históricos na Rua Olegário Memória, em setembro do ano passado, o espaço tem sido preservado pela comunidade.

“Os pontos que foram revitalizados estão funcionando muito bem. A comunidade aderiu ao projeto e está respeitando bastante a área”, afirma Wander.

As atividades de limpeza beneficiaram 120 espaços nos bairros da Regional I, 74 na Regional II, 83 na Regional III, 150 na Regional IV, 91 na Regional V, 92 na Regional VI e 20 na Regional Centro.

Ecopontos

Como parte das políticas voltadas à gestão responsável de resíduos sólidos na Capital, a Prefeitura já instalou 70 Ecopontos em todas as Regionais. Os equipamentos contam com caçambas para coleta e estrutura administrativa de trabalho para as equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento.

Os locais oferecem espaço adequado para o descarte correto de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais. Além disso, no Ecoponto, a população tem acesso ao benefício do Programa Recicla Fortaleza, que gera desconto na conta de energia pela troca de resíduos recicláveis.

Os Ecopontos receberam, de dezembro de 2015 até o momento, cerca de 187.600 toneladas de entulhos, volumosos e recicláveis, gerando aproximadamente R$ 3,5 milhões distribuídos a mais de 29 mil usuários do Recicla Fortaleza e a mais de 1.600 carroceiros cadastrados no programa E-Carroceiro, como benefícios para aqueles que realizam o descarte correto destes tipos de materiais. Somente neste ano, de janeiro junho, os Ecopontos receberam 48.000 toneladas de resíduos.

O funcionamento dos Ecopontos ocorre de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Para denúncias sobre descarte irregular de resíduos, a orientação é que a população telefone gratuitamente para o número 156 ou procure diretamente a sede da Regional mais próxima.

(*)com informação da A.I