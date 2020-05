Prefeitura de Fortaleza intensificará fiscalização no entorno de agências da Caixa em Fortaleza a partir desta segunda-feira

Para evitar aglomerações no entorno de agências da Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Fortaleza irá orientar a população, a partir desta segunda-feira a adotar medidas de distanciamento social. A ação será coordenada por agentes da Fundação da Criança e da Família Cidadã e será realizada em 20 agências do banco na Capital.

Desde a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para trabalhadores informais, no dia 9 de abril, agências da Caixa no Ceará têm registrado filas e aglomerações de beneficiários. Em Fortaleza, pessoas chegaram a passar 24 horas na fila para sacar o valor.

Os educadores sociais do programa Ponte de Encontro e do Conselho Tutelar irão orientar as pessoas sobre o distanciamento social de 1,5 metro e irão distribuir máscaras de tecido, como medida protetiva e de enfrentamento ao novo coronavírus. As 20 agências escolhidas estão entre as que vêm apresentando maior concentração de pessoas, segundo monitoramento da Agência de Fiscalização de Fortaleza.