Prefeitura de Fortaleza lança ferramenta para atualização do boletim médico de pacientes com Covid-19

A Prefeitura Municipal de Fortaleza realiza, nesta quinta-feira (11), às 09h, uma apresentação sobre o novo sistema municipal que visa ampliar as estratégias de comunicação com os familiares de pacientes internados no hospital de campanha instalado no estádio Presidente Vargas.

Em coletiva de imprensa virtual, a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Joana Maciel, apresentará os benefícios e as funcionalidades da nova ferramenta.

Serviço:

Data: 11/06 (quinta-feira)

Horário: 09h

Local: Plataforma Google Meet