Prefeitura de Fortaleza: PDT realiza debate com pré-candidatos ao cargo

Com tema “Painel de ideias gerais sobre o Presente e o Futuro de Fortaleza”, o prefeito da capital, Roberto Cláudio (PDT), participa ,junto com os cinco pré-candidatos do partido para ocupar a prefeitura, de um debate na noite desta quarta-feira (22).

Entre os temas tratados estão as ações tomadas pela prefeitura e pelo governo estadual durante a pandemia de coronavírus, a responsabilidade e compromisso em gerir a cidade e a aprovação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), destacando os benefícios para educação nos municípios cearenses.

Os pré-candidatos apresentaram seus perfis e, em seguida, citaram os planos para melhorar a qualidade de vida do fortalezenses. Durante o debate, foram citados pontos positivos da gestão de Roberto Cláudio como a melhoria da mobilidade no transporte urbano (como a inclusão de ciclofaixas, binários e expansão do sistema “bicicletar”.

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e também deputado estadual, José Sarto (PDT), destacou o investimento no meio ambiente, mas reforçou a necessidade de melhorar a educação para dividir a desigualdade na capital.

Acompanhe o debate pelo link:

Debate Live 22 Julho Debate dos pré-candidatos do PDT à Prefeitura de FortalezaPainel de ideias gerais sobre o Presente e o Futuro de Fortaleza. #PDTCE #PDTFortaleza #PresenteEFuturo Posted by Roberto Cláudio on Wednesday, July 22, 2020

Na semana passada, o PDT apresentou cinco nomes para pré-candidatura da prefeitura de Fortaleza: Ferrúcio Feitosa, José Sarto, Idilvan Alencar, Samuel Dias e Salmito Filho.

+Veja mais

PDT apresenta Sarto, Idilvan, Ferrúcio, Samuel e Salmito como pré-candidatos a prefeito de Fortaleza