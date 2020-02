Prefeitura de Fortaleza realiza Ciclofaixa de Lazer ligando diversos bairros da capital ao Passeio Público

A Prefeitura de Fortaleza realiza, neste domingo (16), de 7h às 13h, a 269ª edição da Ciclofaixa de Lazer, com três percursos em direção ao Passeio Público, no Centro. As Rotas Leste, Oeste e Sul funcionarão conectando os bairros São Gerardo, Montese e Cocó por meio de trajetos iniciando nos tradicionais pontos de apoio, que ficam na Praça Jonas de Freitas, Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida e Anfiteatro do Parque do Cocó.

Durante os trajetos, a Ciclofaixa de Lazer conta com acompanhamento e suporte da Guarda Municipal, da Autarquia Municipal de Transporte e Cidadania (AMC), oferecendo conforto e segurança aos participantes. Além disso, no ponto de apoio localizado no Parque do Cocó, será disponibilizado aluguel de bicicletas para quem quiser participar do evento.

Idealizada em dezembro de 2014 pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), a Ciclofaixa de Lazer consolida-se como uma importante opção de lazer, esporte e cultura aos domingos da capital e incentiva o hábito saudável da prática esportiva. O evento conta com a participação de cerca de 4 mil pessoas por edição.

Rota Leste

A Rota Leste sairá do início da ciclovia da Avenida Washington Soares em direção ao Passeio Público, passando pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso seguirá pela Av. Sebastião de Abreu, Av. Padre Antônio Tomás, Av. Senador Virgílio Távora, Rua Ana Bilhar, Av. Rui Barbosa, Av. Historiador Raimundo Girão, Av. Alberto Nepomuceno, concluindo no Ponto de Apoio do Passeio Público, por trás da 10ª Região Militar.

Rota Oeste

A Rota Oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo (Regional I), ao Passeio Público. O circuito passará pelas ruas Braz de Francesco, seguindo pela Avenida Bezerra de Menezes, depois pela Rua Justiniano de Serpa, em seguida para as avenidas Domingos Olímpio, Antônio Sales, Rua Carlos Vasconcelos, seguindo para o Aterro, aonde se conectará com a Rota Leste.

Rota Sul

A Rota Sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese (Regional IV), à Praça Luíza Távora. O percurso partirá da Avenida Professor Gomes de Matos, seguindo pela Rua Jorge Dumar, depois pela Av. Eduardo Girão e Av. dos Expedicionários, seguindo agora pela Rua Barão do Rio Branco, indo em direção às avenidas Domingos Olímpio, Antônio Sales, seguindo pela Rua Carlos Vasconcelos, chegando ao Aterro, aonde se conectará com a Rota Leste e seguirá para o Passeio Público.