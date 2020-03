Prefeitura de Fortaleza suspende Ciclofaixa de Lazer

A Prefeitura de Fortaleza suspenderá, temporariamente, a Ciclofaixa de Lazer, que acontece aos domingos, das 7h às 13h. A medida faz parte do plano de contingência e de forma preventiva, para evitar a disseminação do Coronavírus em Fortaleza.

As Rotas Leste, Oeste e Sul que funcionam conectando os bairros São Gerardo, Montese e Cocó por meio de trajetos que iniciam nos tradicionais pontos de apoio, que ficam na Praça Jonas de Freitas, Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida e Anfiteatro do Parque do Cocó serão suspensas temporariamente.

Passado o período de contingência, a Ciclofaixa de Lazer será retomada e seu retorno novamente anunciado.