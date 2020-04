Prefeitura de Granja doará saldo de merenda escolar

A prefeitura municipal de Granja através da Secretaria de Educação visando a proteção dos direitos da criança e adolescente da nossa rede de ensino, informa , que todas as unidades escolares farão a entrega do seu saldo da merenda escolar para as famílias mais necessitadas e vulneráveis da comunidade.

Considerando a situação da pandemia do COVID – 19, respeitando as orientações da OMS e atendendo as recomendações do Ministério Público, serão realizadas visitas domiciliares para que a entrega seja efetuada nas residências sem que haja aglomerações, evitando assim a proliferação do vírus.