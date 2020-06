Prefeitura distribuirá máscaras para moradores do bairro Serviluz nesta quarta-feira

Como medida para evitar a propagação do novo coronavírus, cinco mil máscaras de tecido serão distribuídas pela Prefeitura de Fortaleza para moradores da comunidade Serviluz, no bairro Cais do Porto (Regional II) nesta quarta-feira (10), a partir das 8h. A ação, que faz parte do Projetos Todos com Máscara, está acontecendo em bairros com baixo IDH e que apresentam mais casos da Covid-19.

Três milhões de máscaras de tecido estão sendo feitas por costureiras e microempresas de Fortaleza. Todas são laváveis, reutilizáveis e acompanham um manual de orientação. Cada embalagem possui duas unidades. A distribuição é realizada desde o dia 20 de abril em várias ações simultâneas em comunidades de bairros carentes. As ações ocorrem na medida em que as máscaras são entregues pelos profissionais de costura e microempresas credenciadas pelo projeto.

Já foram distribuídas mais de dois milhões de máscaras para estudantes da rede pública, beneficiários dos Programas Comida em Casa e Renda em Casa, além de grupos em situação de vulnerabilidade social, guardas municipais, policiais, profissionais da limpeza, agentes de cidadania e para a população em geral nos terminais de ônibus, além de ações de conscientização em locais com algum tipo de aglomeração, como em fila de bancos.

Serviço

Entrega de máscaras de tecido – Projeto Todos com Máscara

Data: 10/06 (quarta-feira)

Horário: a partir das 8h

Local: Rua Professor Henrique Firmeza esquina com Rua Pontamar – Serviluz