Prefeitura do Crato avança em obras de infraestrutura atendendo a demanda da população

Após a pausa em diversas atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura do Crato, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está retomando as obras que fazem parte do Programa Caminhos do Crato, avançando e atendendo a demanda da população em todo o município.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Italo Samuel, as estradas vicinais foram priorizadas no cronograma de execução. A Vila São Bento, por exemplo, obras de pavimentação em pedra tosca e asfalto já foram iniciadas. As ruas São Luís e Padre Ágio receberam pedra tosca e, nos próximos dias, serão as ruas Naile Gonçalves Felício e a da Creche. A pavimentação asfáltica irá contemplar as ruas São Luís, Padre Nobre e Francisco Augusto dos Santos.

Na Vila São Francisco, a rua principal está sendo pavimentada com asfaltamento, drenagem superficial, sinalização horizontal e vertical, com extensão de 611,18m², além de uma área de pavimentação de 3.819,33m², num valor orçado de R$ 318.075,88.

O secretário destaca que sua pasta está a disposição da comunidade para realizar visitas técnicas e atestar em campo a situação das vias, para posteriormente solicitar as manutenções necessárias.

“Vale a pena evidenciar que os serviços realizados pela empresa preveem um período de garantia, na qual é acompanhado pelo fiscal do contrato e atestada qualquer alteração das especificações evidenciadas em contrato, a empresa realizará os devidos reparos e correções”, diz Italo.

O prefeito Zé Ailton vem acompanhando de perto a retomada das obras.