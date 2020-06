Prefeitura, Governo Estadual e Federal assinam retomada das obras do Residencial Cidade Jardim

O prefeito Roberto Cláudio assinou, na tarde dessa quinta-feira (25), no Palácio da Abolição, a retomada das obras do Residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Walter. O documento também foi assinado pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e pelo governador Camilo Santana. Essa nova fase irá concluir 2.592 unidades habitacionais referentes aos módulos III, IV e V. Já foram entregues 2.944 moradias, resultando num total de 5.536.

“É a retomada de um convênio já existente, entre Prefeitura, Estado e Governo Federal, e serão mais de 2.500 novas habitações populares para as pessoas que mais precisam”, comentou Roberto Cláudio.

Após a cerimônia, o Prefeito, o ministro Rogério Marinho e a secretária do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), Olinda Marques, visitaram as obras do projeto Vila do Mar para conhecer as iniciativas vinculadas às ações de urbanização e habitação promovidas na área.

A visitação teve como ponto de partida a Pracinha do Abel, recém-restaurada pelo Município. Em seguida, os gestores visitaram duas residências que receberam kits sanitários e tiveram suas instalações hidrossanitárias ligadas à rede de saneamento básico da região, dentro do programa de Melhorias Habitacionais e que também estão em processo de titularização. O encontro foi concluído com uma breve inspeção no calçadão da orla do Vila do Mar.

Para Rogério Marinho, a vinda à Fortaleza deixou boa impressão sobre a gestão dos recursos públicos.

“O Prefeito tem mostrado que sabe aplicar o recurso público e nós ficamos felizes em ver o resultado”, disse o Ministro, que ressaltou a importância das políticas de habitação e de urbanização. “Fazer investimento na regularização fundiária e também na urbanização de um bairro tão adensado como esse, sem dúvida, é um papel extremamente importante. O Prefeito está colhendo frutos e o Governo Federal tem apoiado essas iniciativas”, ressaltou.

Sobre investimentos futuros para essa área em Fortaleza, o Ministro afirmou que há um diálogo para a implementação de novos projetos.

“Tenho conversando com a secretária Olinda Marques e estamos pensando em lançar, nos próximos 40 dias, novos editais de regularização fundiária e melhoria habitacional”, afirmou.

O prefeito Roberto Cláudio classificou a visita de Rogério Marinho como um reconhecimento da importância que a Prefeitura vem dando à habitação.

“É um reconhecimento dos avanços que a política habitacional do Município tem tido, que envolve construir e entregar casas novas, mas também envolve regularizar e contribuir com a melhoria habitacional”, salientou.

Projeto Vila do Mar

Um dos maiores exemplos de consonância de políticas públicas, o projeto Vila do Mar reúne ações de urbanização e de habitação. Neste último, a Prefeitura de Fortaleza já beneficiou 3.219 famílias com o título de propriedade definitiva e outras 1.200 passam pelo processo de regularização. Além disso, 1.340 receberam melhorias habitacionais e quase 700 famílias foram beneficiadas com o sonho da casa própria, com destaque para a entrega do residencial Vila do Mar, com 504 unidades.

No campo da infraestrutura, o Município vem promovendo a urbanização da orla do Vila do Mar, desde a Av. José Lima Verde (Praça do Marco Zero) até a Areninha do Pirambu, que possui aproximadamente, 5,2Km. Destes, 4,6km já foram concluídos e entregues, o que corresponde a 88% de todo o trecho.

A Prefeitura também investiu na construção de Areninha e Ecoponto na região e, em dezembro do ano passado, entregou o Mercado dos Peixes, com 15 boxes, como alternativa de fortalecer a economia local.

(*)com informação da A.I