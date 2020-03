Prefeitura inaugura 27ª Escola de Tempo Integral de Fortaleza no Siqueira

O prefeito Roberto Cláudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, inauguram, nesta segunda-feira (09/03), às 18h, a nova Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Professor Expedito Parente, no Siqueira. A unidade atenderá cerca de 420 alunos, do 6º ao 9º ano.

De dezembro até agora, a gestão municipal entregou mais três novas escolas do mesmo modelo à população dos bairros Planalto Ayrton Senna, Curió e Conjunto Ceará. Com as quatro novas escolas recém-inauguradas, a Prefeitura oferta mais de 1.600 novas vagas em tempo integral.

A unidade do Siqueira teve investimento de R$ 9.483.893,24, sendo R$ 5.401.450,81 oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 3.322.442,43 do Tesouro Municipal. O valor total inclui ainda R$ 670.000 investidos pela Prefeitura para a aquisição de equipamentos.

A nova escola possui área total de 4.794 m² e dispõe de 12 salas de aulas temáticas, três laboratórios, biblioteca, cozinha, refeitório, auditório, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica e coordenação de área, sala do professor diretor de turma, sala dos professores, pátio com projeto paisagístico, ginásio (com quadra poliesportiva coberta, arquibancadas e alambrados), vestiários e depósitos.

Com a ETI Professor Expedito Parente, a Rede Municipal de Ensino chega a 27 ETIs – antes de 2013, não contava com nenhum equipamento do tipo. Nas escolas desta modalidade, os estudantes vivenciam rotinas e práticas para uma formação interdisciplinar, com o apoio de equipes pedagógicas de formação especializada. Na rotina, os alunos contam com três refeições diárias e acompanhamento pessoal realizado pelos Professores Diretores de Turma, além de disciplinas que pautam temas como protagonismo e projeto de vida, disciplinas eletivas escolhidas por professores e alunos, e atividades laboratoriais de Informática, Biologia, Química, Física e Matemática.

Política de Tempo Integral

Fortaleza é primeiro lugar em cobertura percentual no Brasil de matrículas de tempo integral, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Censo Escolar da Educação Básica 2019. Com o avanço no número de matrículas, Fortaleza possui hoje 41,4% dos seus alunos estudando em tempo integral. Em números absolutos, ocupa ainda o posto de segunda capital no País, com 86.438 matrículas, superando São Paulo (74.045). O primeiro lugar é ocupado pelo Rio de Janeiro, que possui 196.599 matrículas em tempo integral.

Assim, comparando os números de 2018 e 2019, Fortaleza cresceu 28,2% no atendimento em Tempo Integral, enquanto a média de crescimento das capitais do País no ensino público é de 5,4%. No Brasil como um todo, a taxa de crescimento atingiu apenas 1,4%.

O Censo Escolar de 2018 já tinha apontado a capital cearense como destaque, quando ocupava o posto de 3ª capital do Brasil, com 67.417 matrículas, o que correspondia a 31,5% da Rede Municipal com atendimento em Tempo Integral. Em 2017, eram 56.065 alunos matriculados em Tempo Integral.

Os resultados refletem o amplo investimento que a Prefeitura de Fortaleza vem realizando na educação, principalmente na ampliação da política de Tempo Integral para os alunos da Capital, buscando ampliar a jornada de estudo e fortalecer o aprendizado, por meio das Escolas de Tempo Integral, Centros de Educação Infantil e programas de fortalecimento da aprendizagem (Integração, Pró-Técnico e Mais Educação). Esses programas atuam no âmbito da ampliação da jornada escolar, atendendo alunos do 1° ao 9º ano, promovendo a educação integral e integrada, articulando a educação formal com vivências artísticas, esportivas e sociais.

Serviço:

Inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Expedito Parente

Data: 09/03 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Rua Tebas, s/n – Siqueira (próximo ao CEI Francisco Nogueira da Silva)