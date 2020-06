Prefeitura inicia a 3ª etapa de distribuição de cestas básicas aos beneficiários do Bolsa Família

A terceira fase de distribuição de cestas básicas para beneficiários do Programa Bolsa Família que não possuem integrantes matriculados na rede de ensino municipal começa na próxima segunda-feira (22/06), às 9h. A ação, executada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), ocorre em 290 escolas de Fortaleza e vai até sexta-feira (26/06).

A distribuição das cestas básicas, uma ação pontual da Política Nacional da Assistência Social, que tem como objetivo reduzir as dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus às famílias mais vulneráveis da Capital, iniciou no dia 28 de abril e já entregou mais de 131 mil unidades.

“Juntando as três etapas, cada família terá direito a três cestas básicas. Quem não recebeu nenhuma cesta nas duas primeiras etapas receberá três cestas nesta fase. Quem recebeu apenas uma terá direito a duas nesta etapa e quem recebeu duas deve receber uma”, explicou a secretária executiva da SDHDS, Patrícia Studart.

Ao todo, 108 mil famílias serão beneficiadas, totalizando 324 mil cestas básicas, somadas todas as etapas de distribuição. A Prefeitura fará contato direto com os beneficiários, por meio de telefonemas ou mensagens via WhatsApp.

“É importante lembrar que não podemos aglomerar as pessoas. Então, o beneficiário precisa receber o contato da Prefeitura, indicando a escola correta do recebimento da cesta. Não adianta ir pra qualquer uma. Nossos colaboradores passaram por treinamento para orientar a população sobre as regras de segurança durante a entrega”, afirmou o secretário titular da SDHDS, Marcelo Nogueira.

Os beneficiários que precisam atualizar o contato para receber a ligação da SDHDS devem acessar o link http://webscsp.fortaleza.ce.gov.br./.



A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza ainda o telefone 156, opção 06 (Comida em Casa) para informações de local de entrega da cesta e se o nome consta lista de distribuição. Quem for à escola receber a cesta deve apresentar documento de identidade ou o cartão do Bolsa Família.