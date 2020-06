Prefeitura inicia a entrega da quarta etapa dos kits de alimentação aos alunos da Rede Municipal nesta segunda-feira

A Prefeitura inicia, nesta segunda-feira (29), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), a entrega da quarta etapa dos kits de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.

Como nas etapas anteriores, os kits de alimentação irão beneficiar os 231 mil alunos matriculados nos 579 equipamentos, entre escolas, Centros de Educação Infantil e creches parceiras, que compõem o parque escolar do município de Fortaleza.

A entrega dos kits de alimentação tem o objetivo de complementar a alimentação dos alunos durante o período de suspensão das aulas presenciais, em decorrência do enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Com as três etapas de entrega já realizadas, entre março e maio, o Município distribuiu para as famílias dos alunos 6.900 toneladas de alimentos e 5.544.000 unidades de ovos. Todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberão o benefício enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas.

A distribuição dos kits acontecerá nas unidades escolares, obedecendo um cronograma, no qual a direção da escola entra em contato com as famílias para informar quando os alimentos estarão disponíveis para retirada. A entrega começa pelos alunos da Educação Infantil.

Cada kit contém 1 caixa com 12 ovos, 1kg de açúcar, 2 kg de arroz branco, 1 pacote de macarrão espaguete, 1 pacote de biscoito, 1kg de feijão, 1 garrafa de óleo de soja, 1 kg de sal, 1 kg de farinha de mandioca e 1 pacote de farinha de milho.

Os gêneros alimentícios ofertam carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, que colaboram com a imunidade dos alunos. Para a aquisição dos kits, nesta etapa, foram utilizados recursos municipais e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Para que o processo de entrega transcorra sempre da melhor forma, com segurança e sem aglomerações, a SME orienta que apenas uma pessoa (o pai, a mãe ou o responsável) compareça à unidade escolar onde o aluno está matriculado, no dia e horário marcados pela direção para receber o kit.

Ao chegar na unidade, os pais recebem orientações para lavar as mãos, com água e sabão, ou utilizar o álcool gel, assim como é obrigatório o uso de máscara e resguardar o distanciamento entre as pessoas no processo de entrega, reforçando as medidas de segurança e higiene para prevenção ao coronavírus.

Vale ressaltar que os mesmos cuidados são tomados pelos profissionais da Educação envolvidos na ação. Para isso, as unidades de ensino receberam equipamentos de proteção para uso durante a entrega dos kits de alimentação, como máscaras e álcool gel.

A ação de distribuição de kits alimentícios faz parte da campanha “Educação pela vida: coronavírus não”, que tem o objetivo de apoiar e contribuir com a disseminação de informações e orientações para os alunos da Rede Municipal Ensino e seus familiares, envolvendo a comunidade escolar de uma forma geral.

(*)com informação da Prefeitura de Fortaleza