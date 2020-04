Prefeitura lança credenciamento para fomentar a produção de máscaras de tecido em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abre, neste domingo (5), as inscrições para o credenciamento de profissionais autônomos de costura, microempreendedores individuais e microempresas a fim de fomentar a produção de máscaras de tecido na economia. Os produtos atenderam a demanda crescente da população e serão utilizados para conter o avanço do novo coronavírus. A Prefeitura receberá até 1,5 milhão de máscaras das empresas credenciadas, que serão distribuídas para população em situação de vulnerabilidade social e para servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos. Além do suporte à saúde pública, o “Projeto Todos com Máscara” auxilia na garantia de renda para os pequenos empreendedores.

O Projeto deve atender cerca de 300 profissionais autônomos de costura e até 25 microempresas do setor de confecção, priorizando aquelas localizadas em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-b). Os credenciados receberão, a título de incentivo, o material (tecido e elástico) necessário para a produção das máscaras e terão um valor para ajudar na produção: R$ 360,00 para profissionais de costura e R$ 14.760,00 para microempresas. Com os incentivos, a Prefeitura vai requerer uma contrapartida em doação, por parte dos participantes do projeto, de até 1,5 milhão de máscaras de tecido.

Os recursos destinados ao “Projeto Todos com Máscara” têm o valor global de até R$ 477.000,00 e são oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE). A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), que criou a plataforma http://todoscommascara.fortaleza.ce.gov.br, fundamental para o cadastro dos profissionais autônomos de costura e microempresas.

Quem pode se inscrever?



Para participar os profissionais autônomos de costura devem ser maiores de 18 anos, além de ter à disposição equipamentos de costura necessários para produção das máscaras de tecido. Já os microempreendedores individuais e microempresas devem atuar no setor de confecção, garantir espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores que irão produzir as máscaras. Os interessados devem se inscrever, neste domingo, segunda e terça-feira (05, 06 e 07/04), exclusivamente na plataforma http://todoscommascara.fortaleza.ce.gov.br, onde devem preencher o formulário disponível.

Clique aqui e confira o edital (anexo) – https://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/detalhe-licitacao.asp?id=5612&fonte=

Serviço:

Credenciamento para o “Projeto Todos com Máscara”

Inscrições: domingo, segunda e terça-feira (05, 06 e 07/04)

Onde: http://todoscommascara.fortaleza.ce.gov.br

Mais informações: todoscommascara@sde.fortaleza.ce.gov.br