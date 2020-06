Prefeitura realiza pesquisa para mensurar a porcentagem da população já imune à Covid-19

Na noite desta segunda-feira (01/06), o prefeito Roberto Cláudio anunciou, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, novas ações de enfrentamento à Covid-19 na Capital. Por meio de medidas preventivas e assistenciais, o Município segue buscando mitigar a disseminação e os impactos provenientes da pandemia.

Objetivando assegurar maior controle epidemiológico, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), realizam, ao longo desta semana, pesquisas para mensurar a porcentagem da população já imune à Covid-19.

Para a finalidade, equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), em parceria com os agentes comunitários de saúde (ACS), estarão em campo de terça a sexta-feira.

As equipes rodarão com pesquisadores treinados para fazer o teste no sangue de cada um daqueles que forem eventualmente abordados e toparem participar, esclareceu o Prefeito.

Previamente testados e saudáveis, os pesquisadores sairão às ruas devidamente paramentados, utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Roberto Cláudio convocou a população a aderir ao esforço. “Além de receber o resultado do próprio exame, quem topar participar irá colaborar com um dado essencial para orientar as nossas prioridades diante de um conjunto de ações de Saúde”, enfatizou.

Até o início da próxima semana, os indicadores devem estar compilados e organizados.

Ampliação da assistência à saúde



Em sua explanação, Roberto Cláudio mencionou os esforços municipais em prol da expansão dos leitos assistenciais oferecidos aos fortalezenses. Até a próxima quarta-feira (03/06), dois hospitais de Fortaleza serão contemplados com novos leitos especificamente voltados ao tratamento da Covid-19.

O Hospital da Mulher de Fortaleza, que já conta com 10 leitos de UTI e 70 de enfermaria, será equipado com 4 novos leitos com respiradores para pacientes mais graves. Também nesta semana, 10 novos leitos com respiradores, monitores e todos os equipamentos necessários serão instalados no hospital de Campanha do PV, anunciou.

100 leitos de UTI no IJF2

O Prefeito destacou, ainda, a constante ampliação da capacidade assistencial oferecida pelo Instituto Doutor José Frota 2 (IJF2) a pacientes acometidos pela Covid-19. Em virtude da pandemia, a implantação gradativa vem acontecendo há dois meses.

O IJF2 já conta com 90 leitos de UTI e 40 de enfermaria. Até a próxima quinta-feira, será equipado com outros 10 de UTI. Com isso, chegaremos à marca de 100 leitos de UTI somente para Covid-19, informou.

Parceria com Hospital Fernandes Távora

Durante o pronunciamento, o Roberto Cláudio ressaltou a importância da parceria estabelecida entre a Prefeitura de Fortaleza e o Hospital Fernandes Távora.

O Hospital está disponibilizando 8 leitos de UTI e 40 de enfermaria para ampliar a nossa capacidade de internação hospitalar para o tratamento da Covid, disse.

Momento de transição

Por fim, mesmo diante da retomada gradual de determinadas atividades, o Prefeito destacou a indispensável manutenção do isolamento social na Capital.

Hoje, iniciamos um novo momento de enfrentamento à Covid. Algumas poucas atividades, em fase de transição, estão permitidas. Isso é, na verdade, um pequeno pedaço do cotidiano da Cidade. A vida da maioria de nós não pode mudar. Continuamos em estado de isolamento social, orientou.

Roberto Cláudio enfatizou o objetivo da administração pública de seguir reduzindo o número de casos, de internamentos e de óbitos provenientes da infecção causada pelo novo coronavírus.

A gente tem sinais favoráveis, mas ainda são muito recentes. Tudo vai depender do nosso comportamento. A fiscalização é fundamental, mas o respeito e a consciência são os nossos principais aliados, afirmou.

Fiscalização

Na manhã desta segunda-feira (01/06), conforme o Gestor, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado iniciaram uma operação de fiscalização para assegurar o cumprimento das orientações previstas em decreto. Além do Centro da Cidade, a iniciativa irá contemplar outros territórios estratégicos do Município.