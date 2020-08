Prêmio Escola Nota Dez terá 12ª edição nesta terça pelas redes sociais

A entrega do Prêmio Escola Nota Dez às escolas públicas cearenses que se destacaram no ano de 2019 acontecerá nesta terça-feira (11), às 9 horas. Por conta do Decreto de Isolamento Social vigente, o evento deste ano terá apenas transmissão ao vivo pelas redes sociais (Facebook e Instagram).

Promovida pelo Governo do Estado, a solenidade de premiação contará com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela e da secretária da Educação, Eliana Estrela. Durante o evento, serão divulgados os resultados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) do ano passado.

O Prêmio Escola Nota Dez tem o objetivo de reconhecer o esforço em prol da alfabetização logo nos primeiros anos de escolaridade e a continuidade desse trabalho nas séries seguintes.

Serviço:

12ª edição do Prêmio Escola Nota Dez – evento transmitido pelas redes sociais

Data: Terça-feira, 10 de agosto de 2020

Horário: 9 horas

Acompanhe nos canais:

Instagram.com/camilosantanaoficial

Facebook.com/camilosantana

Facebook.com/governodoceara

Instagram.com/governodoceara