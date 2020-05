Presente de Natal antecipado: longe dos 65 anos de idade, Hélio Parente ganha aposentadoria do TCM

Um presente de Papai Noel bem antecipado para o advogado e ex-conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) que acaba de ser contemplado com uma aposentadoria de R$ 15.070,00 mesmo tendo renunciado, em 2018, ao cargo que ocupava. Hélio, de acordo com publicação Diário Oficial do Estado, receberá o benefício de forma retroativa, ou seja, a partir do mês de agosto de 2017, quando foi oficialmente extinto o TCM. A bolada, conforme a medida do Governo do Estado publicada no Diário Oficial, é de R$ 482.240,00.



Após o fim do Tribunal de Contas dos Municípios, ficaram na condição de conselheiros em disponibilidade, além de Hélio, Domingos Filho, Chico Aguiar, Pedro Ângelo, Manoel Veras, Marcelo Feitosa e Ernesto Saboia. Ernesto foi para o TCM e Hélio renunciou, em 2018, à condição de conselheiro para assumir cargo no Governo do Estado.



A exemplo de Hélio, os demais conselheiros pleiteiam ou irão garantir a aposentadoria. Longe de completar os 65 anos exigidos como condição para a aposentadoria, Hélio Parente exerceu o cargo de conselheiro a partir de 2012 e, após cinco anos, assegurou uma das exigências para o sonho precoce da aposentadoria.

ACESSE O DOCUMENTO COMPLETO AQUI