Presidente da Aprece destaca papel dos municípios na contenção do coronavírus

O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), Nilson Diniz, destacou, em entrevista, nesta segunda-feira, ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Internet), o papel que os Municípios, em parceria com o Governo do Estado, cumprem para inibir a expansão do coronavírus.



Nilson afirma que a Covid-19 chegou ao Interior e manifesta preocupação com a estrutura da rede pública de saúde se houver uma explosão de casos da doença, daí ser enfático na defesa das medidas de restrição para funcionamento de escolas, universidades e do comércio. Essa prevenção, segundo ele, pode diminuir o impacto da pandemia na rede pública que atende a população das cidades do Interior.



O presidente da Aprece, Nilson Diniz, disse, ainda, nesta entrevista ao Jornal Alerta Geral, que os prefeitos esperam, para a próxima semana, a liberação de recursos para os Municípios manterem serviços essenciais em funcionamento. A expectativa, conforme Nilson Diniz, é que o Ministério da Economia mantenha, pelos próximos três meses, valores de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).