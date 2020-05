Presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, decreta luto oficial pela morte de mais de mil cearenses por Covid-19

A Assembleia Legislativa do Ceará decretou, nesta terça-feira (12), luto oficial em gesto de pesar pela morte de mais de mil pessoas no Ceará vítimas do novo coronavírus. O ato assinado pela Mesa Diretora estabelece luto de três dias a partir da data de hoje.

De acordo com o presidente da Assembleia, o decreto de luto oficial não se refere apenas a números e estatísticas. “São pessoas, homens, mulheres, filhos, filhas, que perdemos na luta contra o coronavírus. E é importante que nós possamos nos engajar nessa luta. A Assembleia se solidariza com todas as vítimas fatais dessa pandemia”, afirmou Sarto.

Ele destacou ainda que os números reforçam a necessidade de combater a pandemia e diminuir o impacto sobre a saúde dos cearenses. “A melhor maneira de combater o Covid-19 é obedecendo as autoridades municipais, ficando em casa e cuidando dos seus”, acrescentou.

Segundo a atualização mais recente da plataforma IntegraSUS, o Ceará registra 18.412 casos confirmados da doença e tem 1.280 mortes contabilizadas até às 17:08h desta terça-feira (12).

Confira o que disse o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto: