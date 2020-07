Presidente da Câmara de Uruburetama tem prazo de 48 horas para assumir prefeitura

A presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, vereadora Stela Rocha, tem o prazo de 48 horas, determinado pela Justiça, para que tome posse no cargo de Prefeita do Município de Uruburetama, em substituição ao atual chefe do Poder Executivo, Artur Nery.

A decisão é liminar e foi definida após a parlamentar entrar com medida cautelar contra o prefeito alegando afastamento de Nery das funções administrativas por mais de 50 dias.

O atual Chefe do Poder Executivo estaria em Fortaleza se recuperando de complicações da Covid-19. Um ofício enviado à Câmara Municipal de Uruburetama pela operadora de plano de saúde confirma a internação do prefeito.

Nery assumiu a prefeitura após prisão do ex-prefeito, o médico José Hilson de Paiva, em julho de 2019, acusado de cometer crimes sexuais durante anos nas cidades cearenses de Cruz e Uruburetama contra pacientes em seu consultório médico.

Portanto, por não haver mais vice-prefeito após Nery assumir o posto, a gestão passa para a presidente da Câmara Municipal.