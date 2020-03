Presidente de Aprece, Nilson Diniz, compartilha pelas redes sociais que está em isolamento domiciliar

O presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará e prefeito de Cedro, Nilson Diniz, está em domiciliar após diagnóstico de coronavírus do Líder do Governo, Júlio César. Nilson divulgou, nesta quarta-feira (18), em suas redes sociais, uma nota justificando o isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde.

Confira a nota na íntegra

Em face da proximidade com o deputado estadual Júlio César Filho para tratar de assuntos de interesse do Estado, serei obrigado a ficar em isolamento em ambiente domiciliar por 14 dias, conforme preconiza portaria do Ministério da Saúde. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará publicou em suas redes sociais que foi diagnosticado com o coronavírus.

O isolamento, ato de civilidade para a proteção de outras pessoas, é recomendado pelas autoridades sanitárias como forma de separar as pessoas em que o diagnóstico for classificado como caso suspeito, que tiveram algum contato próximo com caso confirmado e contactante de casos confirmados.

Por ora, assintomático, nenhuma intercorrência em meu estado de saúde. Estou bem.

Como médico, destaco a prevenção como fundamental. Lavar bem as mãos, procurar não tocar no rosto e cobri-lo quando tossir ou espirrar; nada de beijar, abraçar e apertar mãos; evitar aglomerações.

Gratos pela compreensão e apoio. Saúde a todos!

Dr. Nilson Diniz – Prefeito de Cedro e Presidente da APRECE