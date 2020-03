Presidente Jair Bolsonaro e ministros anunciam mais medidas de combate à Covid-19

O presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou nesta quarta-feira (18) uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, com a presença de ministros, sobre a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Bolsonaro iniciou a entrevista anunciando que dois ministros já apresentaram resultado positivo da doença.

Na coletiva, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo distribuirá vouchers (cupons) por três meses no valor de R$ 200. Segundo o ministro, o objetivo dessa medida é amparar as parcelas da população mais vulneráveis à crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus, como é o caso dos trabalhadores informais. A estimativa é que a iniciativa custará ao governo cerca de R$ 15 bilhões.

De acordo com o governo, esse benefício começará a ser distribuído nas próximas semanas. Os vouchers poderão ser retirados por pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é administrado pelo Ministério da Cidadania.

Medidas

Outras medidas anunciadas pelo governo nesta quarta-feira: reforço no programa Bolsa Família;

atraso no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Simples Nacional por três meses, para reforçar o caixa das empresas;

desoneração de produtos médicos;

liberação de R$ 24 bilhões para linhas de crédito pessoal (com o intuito de ajudar trabalhadores autônomos) e de R$ 48 bilhões para empresas;

socorro à aviação civil;

fechamento de fronteiras, especialmente com a Venezuela.

(*) Com informações da Agência Senado