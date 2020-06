Presidente Sarto ressalta plataforma que possibilita votações secretas

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), abriu a 47° sessão deliberativa extraordinária do Sistema de Deliberação Remota desta quinta-feira (11).

Na ocasião, o parlamentar ressaltou que o departamento de informática da Casa desenvolveu uma plataforma que possibilita que aconteça a votação secreta remota virtual.

“Lembro aos deputados que precisam habilitar os seus celulares para podermos realizar votações secretas, quando for oportuno”, disse.

José Sarto explicou ainda que a plataforma será usada para votar o veto do Poder Executivo, lido no expediente desta quinta-feira, que trata da inconstitucionalidade do autógrafo de lei n°308/18 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos em comunicar os consumidores, antes da remessa destes para os órgãos de proteção de crédito.

“Como veto e qualquer outra matéria sigilosa obedecem a ritos especiais, não usaremos o sistema hoje mas devemos utilizá-lo em breve”, afirmou.

Para participar e utilizar o novo sistema de votações secretas, os deputados participaram de treinamento na última reunião da Mesa Diretora e Colégio de Líderes para entender o sistema e a tecnologia, que foi desenvolvida pelo departamento de Tecnologia de Informação da Casa.

O parlamentar lembrou ainda os cinco anos de falecimento do deputado Wellington Landim, ocorrido em nove de junho de 2015. Sarto se solidarizou com o deputado Guilherme Landim (PDT), filho do ex-parlamentar, e toda a família.

“Wellington Landim era humanista por formação, foi presidente da Assembleia Legislativa e líder do Governo. Deixou para nós um legado de exemplo que o deputado Guilherme Landim muito competentemente representa na Casa. Aproveito para abraçar a ex-deputada Gislaine (Landim) e toda a família”, assinalou.

Ainda durante a sessão remota, o presidente José Sarto informou que o hospital de campanha montado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, já atendeu mais de mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus e parabenizou a equipe de profissionais que está gerenciando a unidade.

“O índice de altas é muito bom e parabenizo toda a equipe desse hospital de campanha que foi uma decisão acertada da Prefeitura de Fortaleza”, salientou.

(*)com informação da Assembleia Legislativa