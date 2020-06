Previsão do tempo: Ceará possibilidade de chuva passageira no centro-norte

As regiões localizadas no centro-norte do Ceará deve seguir sob sob influência de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste, de acordo com análise das condições de tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta segunda-feira (15).

Ao longo de hoje, todo o território cearense deverá apresentar céu variando entre parcialmente nublado e claro, porém, são esperadas chuvas isoladas na macrorregião Jaguaribana, faixa litorânea e Maciço de Baturité entre a tarde e noite e com intensidade variando entre fraca e moderada.

Já para terça-feira (16), a tendência, neste momento, é de continuidade de precipitações passageiras e isoladas nas macrorregiões citadas com acréscimo do Sertão Central e Inhamuns.

Por fim, para a próxima quarta (17) a Funceme indica possibilidade de chuva no litoral, Maciço, na região Jaguaribana e Ibiapaba.

Em tempo: as condições de tempo seguirão sendo acompanhadas por meteorologistas da Funceme e, em caso de mudanças, serão informadas no site do órgão e também, pelo aplicativo Funceme Tempo.