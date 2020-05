Previsão do tempo: Ceará segue com chances de chuva até quarta-feira

As condições meteorológicas deverão seguir favoráveis para chuvas no Ceará, pelo menos até a próxima quarta-feira (27), porém, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) , não são esperados acumulados expressivos.

De acordo com as análises feitas na manhã desta segunda-feira (25), áreas de instabilidades sobre o oceano Atlântico e também à leste do Nordeste se deslocam em direção ao Ceará e deverão contribuir para registros, principalmente, no centro-sul (Cariri, sul da Jaguaribana e grande parte do Sertão Central e Inhamuns) nesta noite e ainda na madrugada de terça.

São esperadas ainda precipitações no noroeste do estado, litorais do Pecém e Fortaleza, Maciço de Baturité entre a tarde e a noite desta segunda. Os registros deverão ser passageiros e com intensidade variando entre fraca e moderada.

Na terça, o estado deve apresentar predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuvas isoladas e concentradas na região Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

Por fim, na quarta, a Funceme aponta, neste momento, possibilidade de chuva na faixa litorânea. Porém, até lá, os meteorologistas seguirão acompanhando as condições de tempo e, em caso de alterações, estas serão informadas no site do órgão ou ainda por meio do aplicativo Funceme Tempo, disponível para Android e iOs.