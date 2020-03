Previsão do tempo: semana começa possibilidade de chuva em todas as regiões

O Ceará deve seguir com chuvas em todas as macrorregiões até a próxima quarta-feira (4), pelo menos. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o atual cenário é favorável devido à presença e proximidade de dois sistemas meteorológicos.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações neste período do ano, mantém-se próximo ao norte do Ceará. Além dela, um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cujo centro está a leste da região Nordeste e bordas sobre o Estado, pode favorecer a formação de áreas de instabilidade e, consequentemente, chuvas.

Para esta segunda e até a próxima quarta, a previsão é de predomínio de nebulosidade variável, ou seja, céu variando entre parcialmente nublado e claro, mas com precipitações intermitentes atingindo mais de 50% da área das macrorregiões cearenses, principalmente entre a tarde e a noite.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, os principais acumulados irão ocorrer entre madrugada e manhã, porém, sem descartar chuvas isoladas ao longo do dia.