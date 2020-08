Previsão do tempo: Ceará tem tendência de céu claro e tempo seco nos próximos dias

Com o fim da Pós-Estação, o Ceará segue apresentando condições estáveis de tempo neste início de agosto. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de predomínio de céu claro em todas as macrorregiões até quarta-feira (5), pelo menos.

De acordo com os meteorologistas apontaram a existência de áreas de instabilidade sobre o oceano Atlântico, ao norte do Nordeste, porém, a tendência é de não influenciarem as condições do tempo do Ceará. O céu deverá continuar variando entre parcialmente nublado e claro no Sertão Central e no Maciço de Baturité na manhã de hoje, mas com predomínio de céu claro sobre todo o território ao longo dos próximos dias.

Com poucas nuvens e sem cenário favorável a precipitações, o estado deve apresentar baixa umidade do ar, principalmente no centro-sul no período da tarde. No último fim de semana, Tauá apresentou taxa de 28% para umidade do ar, seguido de Morada Nova, com 29%.

Neste período, o tempo seco apresenta-se de maneira mais habitual. As condições de baixa umidade relativa do ar precisam ser observadas porque podem causar impacto na saúde da população. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os níveis de umidade relativa do ar nas seguintes proporções: o estado de observação é de 40% a 31%; estado de atenção de 30% a 21%; e estado de alerta com índices de 20% a 12%.

Em relação a ventos, segue a tendência de ventos mais intensos, principalmente junto à costa.