Previsão indica predomínio de céu claro até domingo, mas parte do litoral e região Jaguaribana poderão ter chuva fraca e passageira

O Ceará deve apresentar, até o próximo domingo (23), condições de tempo estáveis, isto é, predomínio de céu claro, porém, registros pontuais de chuva poderão ocorrer em determinadas áreas na manhã deste sábado (22), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As análises realizadas na manhã dessa sexta-feira mostram que algumas áreas de instabilidade podem se formar no norte do Nordeste, trazendo precipitações para o Litoral Norte, Litoral do Pecém e Jaguaribana, mas a expectativa é que os registros sejam de intensidade fraca, em pontos isolados e de caráter passageiro.

Ao longo do sábado e domingo, a tendência é continuidade de céu com poucas nuvens sobre todo o território cearense.

Onda de frio

A forte frente fria que entrou no Brasil deixando estados mais sul do País com temperaturas mínimas expressivas não deve chegar ao Ceará. Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme, afirma que somente uma pequena parte do Nordeste poderá registrar temperaturas mais amenas.

“A massa de polar intensa que chegou ao Brasil nos últimos dias já fez as temperaturas despencarem com direito a geadas e neves, principalmente nas serras catarinenses. Ela pode atingir o Centro-oeste em áreas dos estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul do Goiás, e até menos em parte da região Norte. Já no Nordeste, de forma geral, excetuando-se no sul da Bahia que pode perceber pequeno declínio de temperatura, não deveremos observar impactos relevantes e as variações deverão ficar dentros dos parâmetros normais para o período”, comenta.

Na manhã desta sexta, a Funceme registrou mínimas de 14,4°C em Tianguá e 17,6ºC em Barro, no Cariri.