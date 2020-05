PRF apreende 300 quilos de maconha em Chorozinho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 300 quilos de maconha na noite de quinta-feira, 21, em Chorozinho, a 69 quilômetros de Fortaleza. A droga era transportada em uma caminhonete que transitava no sentido Interior/ Capital. A apreensão ocorreu no quilômetro 71 da BR-117. O motorista do desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Buscas estão sendo realizadas para a prisão do condutor.

Segundo informações da PRF, após a desobediência da ordem de parada, as equipes começaram uma busca pelo veículo. A caminhonete foi encontrada três quilômetros depois e estava abandonada, sem nenhum ocupante. Os policiais fizeram buscas no interior do veículo e foram encontrados alguns tabletes de maconha na cabine e, na caçamba, vários sacos com a mesma droga, totalizando 300 Kg.

Foram realizadas buscas na região para localizar o condutor do veículo, mas ele não foi encontrado. A ocorrência foi à sede da Polícia Federal em Fortaleza.