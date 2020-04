PRF apreende mais de 450.000 mil carteiras de cigarros contrabandeados em Irauçuba

Durante uma abordagem de rotina, no km 150.0 da BR 222, no município de Irauçuba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga com 464.500 mil carteiras de cigarro nessa sexta-feira (17) em um caminhão Volvo/Vm 260 6x2r, cor branca, conduzido por um homem de 41 anos.

Após a apresentação da documentação da carga, do condutor e do veículo, foi possível notar um certo nervosismo por parte do caminhoneiro, momento em que os policias iniciaram a verificação da carga transportada.

Foi verificado, então, que havia fardos de papelões para reciclagem no final do baú que camuflava a real carga de cigarro de origem estrangeira “GIFT”.

No compartimento de carga havia aproximadamente 46.450 maços, cada maço contendo 10 carteiras, totalizando 464.500 mil carteiras de cigarro.

Durante a verificação da carga, o condutor empreendeu fuga e foi capturado pelos policiais. Condutor, veículo e carga foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Fortaleza.