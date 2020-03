Primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas em Caucaia será antecipada

A primeira parcela do 13º para os aposentados e pensionistas de Caucaia será antecipada, como anunciou a prefeitura do municipal por meio do Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC). A data para o pagamento ser efetivado nesta quinta-feira (26).

O pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas acontece geralmente no mês de julho. Em 2019 a gestão municipal também antecipou o pagamento, que foi realizado no dia 14 de junho. Na última segunda-feira (23) os aposentados e pensionistas do município já tiveram seus salários referentes ao mês de março depositados em conta. A antecipação do pagamento da primeira parcela se soma ao pacote de medidas anunciado pela Prefeitura de Caucaia para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o prefeito do município Naumi Amorim, é necessário que haja uma cuidado com os aposentados, tendo em vista que estes já prestaram seus serviços e este é o momento em que devem ser resguardados. O adiantamento vai facilitar a compra de alimentos, remédios e outras necessidades dos aposentados e pensionistas.