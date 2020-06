Primeira parcela do 13º salário de servidores de Fortaleza será adiada, anuncia prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza deve atrasar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais, previsto para junho. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio durante reunião virtual com os vereadores da capital, na manhã desta terça-feira (2). A gestão municipal vai avaliar a situação das finanças públicas mês a mês, mas assegura que o pagamento 13º está garantido ainda neste ano.

De acordo com Roberto Cláudio, a decisão foi tomada devido ao cenário econômico e aos gastos necessários para o enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, além da queda das receitas no setor público. Ele garante, contudo, que o pagamento ocorrerá ainda neste ano.

Somando os valores a serem recebidos por servidores ativos, aposentados e pensionistas, o pagamento da primeira parcela do 13º corresponde a cerca de R$ 98 milhões.