Primeiro dia de fiscalização mais rígida em Fortaleza tem bloqueio em vias e aglomerações

A fiscalização nas saídas de Fortaleza para restringir a circulação de pessoas começou nesta sexta-feira, 8. Na avenida Francisco Sá, agentes da Polícia Militar estão parando condutores de veículos para confirmar se as pessoas estão se deslocando apenas dentro do permitido pelo decreto estadual. Apesar do fluxo reduzido, a presença de blitz gera congestionamentos localizados.

Documentos de identificação e alguma declaração que comprove a necessidade de sair de casa são solicitados. Na avenida Leste Oeste, próximo ao Cuca Barra, existem blitzes nos dois sentidos. De acordo com dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), nos bairros da Secretaria Executiva Regional V (SER V) não houve grande redução de circulação de veículos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que existem mais denúncias de descumprimento do isolamento social nas Áreas Integradas de Segurança que incluem bairros como Bom Jardim, Conjunto Ceará, Antônio Bezerra, Barra do Ceará e José Walter. As denúncias para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) estão chegando por meio de ligações para o número 190.

Por esse motivo, as fiscalizações, que acontecem também nas saídas de Fortaleza, são reforçadas principalmente nesses bairros e também nas vias principais da Cidade. Ao todo, serão implementadas barreiras de controle nas sete entradas da Capital. Além de bases móveis em vias de menor fluxo, cerca de 20 blitzes fixas estão nas principais vias de Fortaleza.