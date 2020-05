Primeiro lote da restituição do imposto de renda começa a ser pago este mês

O primeiro lote de restituição do Imposto de renda começa a ser pago ainda este mês, conforme informações do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (Crcce). Mesmo com a alteração feita pela Receita Federal no prazo final para a entrega da declaração do IR devido coronavírus, o calendário para a restituição foi mantido.

O primeiro lote começa a ser pago ainda neste mês e a liberação da consulta para saber se já consta neste primeiro lote será divulgado na próxima sexta-feira (22). O dinheiro da restituição vai diretamente para a conta indicada pelo contribuinte na declaração.

Os pagamentos começam no dia 29 de maio e encerram no dia 30 de setembro. Para consultar se sua declaração foi liberada, acesse o site da Receita [EMBED] ou ligue para o Receitafone no número 146. Na consulta, pelo serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e verificar se existem inconsistências de dados. Estes erros impedem o pagamento da restituição e, caso aconteça, o contribuinte pode regularizar.