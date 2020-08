Primeiro sorteio do Sua Nota Tem Valor é antecipado para o próximo dia 15

O primeiro sorteio mensal do programa Sua Nota Tem Valor foi antecipado do dia 19 para o dia 15 deste mês porque, devido à pandemia de Covid-19, a Caixa Econômica deixou de realizar sorteios às quartas-feiras. A relação dos ganhadores será publicada no site no dia 19.

O gestor do programa, Márcio Morais, esclarece que os nomes dos sortudos só serão conhecidos quatro dias após a realização do concurso porque os bilhetes passarão por uma auditoria.

“Esse procedimento é necessário para garantir lisura e segurança aos resultados do sorteio”, afirma Morais. Nesta primeira edição, serão contemplados seis bilhetes, com base na extração da Loteria Federal. Os prêmios, no total de R$ 150 mil, beneficiarão consumidores e instituições.

Como funciona o sorteio

A cada R$ 50 acumulados em compras, o participante ganha um ponto, que será convertido em um bilhete eletrônico. Cada cidadão poderá acumular no máximo 100 pontos por mês, sendo que o limite máximo de pontos recebidos por nota fiscal será de 10 pontos, ou seja, R$ 500.

O consumidor pode concorrer com os pontos gerados até o último dia do mês, desde que as notas não tenham sido canceladas. Cada ponto, além de gerar bilhete para o sorteio, será computado para o rateio entre as instituições. Vale destacar que os pontos gerados não serão cumulativos para o mês seguinte.

Premiação

O cidadão e a instituição por ele adotada concorrem juntos a seis prêmios, distribuídos da seguinte forma. Assim, se o consumidor, por exemplo, for sorteado com o prêmio de R$ 25 mil, a entidade escolhida será agraciada com o mesmo valor.

Como resgatar o prêmio

O valor do prêmio será depositado automaticamente na conta bancária informada pela participante no ato do cadastramento. Se os dados não tiverem sido fornecidos, a Sefaz emitirá um “Cheque Ordem de Pagamento” para saque em qualquer agência do banco Bradesco. Somente o próprio sorteado poderá resgatar o prêmio.

Como participar do programa

Quase 26 mil consumidores e 157 instituições já se cadastraram no Sua Nota Tem Valor, programa que busca conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal na hora da compra e garantir o recolhimento dos tributos. A iniciativa também tem o objetivo de estimular a participação da sociedade no controle dos recursos públicos.

Cidadão

Para participar, o consumidor deve se cadastrar no site ou no aplicativo Ceará App, pela aba Sua Nota Tem Valor. A ferramenta está disponível para download gratuito nas lojas Play Store (sistema operacional Android) e App Store (sistema IOS).

O cadastro é simples. Basta preencher os dados de identificação, assinar digitalmente o termo de adesão ao programa e escolher uma das instituições credenciadas com a qual passará a colaborar. Depois, é só solicitar a inclusão do CPF na nota a cada compra. Automaticamente, o documento fiscal vai para o cadastro do cidadão na Sefaz, gerando um banco pessoal de notas e alimentando o sistema de pontos. A pontuação, então, será convertida em bilhetes para os sorteios mensais.

Instituições

Poderão participar do novo programa as instituições sem fins lucrativos que atuem nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura e apoio aos animais. Para fazer o cadastro, o representante da entidade deve acessar o site do Sua Nota Tem Valor e clicar no quadro “Instituições”. O próximo passo será digitar os dados da instituição e selecionar o botão “Enviar”. É importante conferir os dados, anotar o número da solicitação e encaminhar os documentos exigidos para o e-mail: cadastro.suanotatemvalor@sefaz.ce.gov.br.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará