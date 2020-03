Prisco Bezerra destaca votação histórica do Senado para aprovação do decreto de calamidade

O senador Prisco Bezerra (PDT), que se encontra em casa cumprindo isolamento após o diagnóstico de coronavírus, destacou, nesta sexta-feira, ao participar da primeira sessão virtual da história do Senado Federal, a aprovação do decreto de calamidade pública no País. A calamidade pública, que permite ao governo realizar gastos sem processo licitatório e podendo descumprir metas fiscais, é adotada em função da pandemia de coronavírus.

Prisco ressaltou a importância do trabalho que vem sendo feito por prefeitos e governadores de combate ao Covid-19 e enalteceu as ações do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do governador Camilo Santana para o enfrentamento da pandemia. Camilo e Roberto tem agido, de forma conjunta, para as medidas darem mais apoio a população que precisa de atenção e orientação nessa crise da área de saúde.

Segundo Prisco, “no Ceará já foi decretado o fechamento de bares, restaurantes, clubes, barracas de praia, igrejas, além de ter sido estabelecida a suspensão de aulas das escolas públicas e privadas e o ponto facultativo para os servidores que atuam em serviços públicos não essenciais’’. Ele classificou as medidas como duras, mas necessárias porque têm como objetivo principal salvar vidas.

PAPEL NA SAÚDE

O Senador Prisco Bezerra fez um agradecimento aos profissionais de saúde de todo o País,

“que estão unidos em um esforço hercúleo para conter a pandemia do coronavírus”.São pessoas, conforme enfatiza o pedetista, que colocam em risco suas próprias vidas para cumprir sua vocação de atender ao próximo. A todos eles nossa gratidão e solidariedade.

Prisco também parabenizou a equipe do Senado que conseguiu disponibilizar em tempo recorde o sistema de votação.

“Esse sistema garante algo fundamental, que é a continuidade dos trabalhos do Senado nesse momento em que precisamos votar medidas importantes, sem descuidar da saúde e da segurança dos servidores e parlamentares”, disse.

O Senador tranquilizou a todos sobre seu estado de saúde, dizendo que está bem e que vai continuar trabalhando em sua residência, em Fortaleza. Ele fez um apelo ainda sobre a importância da quarentena.

“A ciência já demonstrou que o isolamento social, em especial num País tão grande como o Brasil, é o melhor caminho”.

