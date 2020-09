Produção industrial cresce 8% em julho, mas ainda não elimina perdas com pandemia

A produção industrial brasileira cresceu 8% em julho, na comparação com junho, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da 3ª alta consecutiva, o resultado de ainda não foi suficiente para eliminar a perda de 27% acumulada em março e abril, que levou o patamar de produção ao seu ponto mais baixo da série.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em seu comentário na edição desta sexta-feira (4) do Jornal Alerta Geral, a indústria ainda permanece 6% abaixo do nível visto em fevereiro, antes das paralisações e medidas de isolamento para contenção do coronavírus.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: