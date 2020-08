Produção industrial registra crescimento em junho, mas ainda sofre consequências da pandemia

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quarta-feira, o economista Carlos Alberto Alencar comentou o resultado da pesquisa industrial mensal do IBGE, o qual mostrou um crescimento da produção industrial de 8,9% no mês de junho, embora tenha registrado uma queda de 19,4% devido ao baque sofrido na pandemia do coronavírus.

“O recuo é o maior na série histórica da pesquisa industrial mensal do IBGE e vai impactar o resultado do PIB do Brasil no segundo trimestre”, disse Alencar que ainda pontuou o acúmulo deu uma perda de 25% que a indústria brasileira sofreu no mês de abril quando as empresas fecharam as portas e suspenderam as atividades.

