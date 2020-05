Profissionais aprovados em seleção pública na área da Saúde estão sendo convocados por Prefeitura de Fortaleza

Os candidatos aprovados em Seleção Pública para a área da Saúde, nos termos do Edital destinada ao cargo de médico clínico geral para Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estão sendo convocados pela Prefeitura de Fortaleza. A convocação se destina ao preenchimentos de 37 vagas. A entrega da documentação acontece por meio de formulário eletrônico disponível no anexo do Edital.

Os candidatos deverão enviar os documentos conforme cronograma, sendo os convocados do Anexo I até o dia 20 de maio e Anexo II até o dia 22 de maio, para o endereço de e-mail selecao.concurso@sms.fortaleza.ce.gov.br. O não envio da documentação na data implicará na perda do direito à contratação conforme previsto no Edital de Convocação.

Estão sendo convocados profissionais para atuarem como médicos na especialidade de clínico geral 24h para atuação nas unidades de saúde.