Profissionais da Secretaria de Educação do Estado receberão serviços de testagem para Covid-19

A partir desta segunda-feira, 31, os serviços de testagem para Covid-19 do Governo do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), passarão a atender exclusivamente profissionais da rede de ensino estadual de Fortaleza. O Centro de Testagem para Covid-19 na Praça do Ferreira, o Drive-Thru no RioMar Kennedy, os Núcleos de Saúde nos Vapt Vupt de Messejana e Antônio Bezerra e as unidades móveis de testagem atenderão os trabalhadores encaminhados pela Secretaria de Educação do Estado (Seduc), de acordo com horário previamente agendado com a Sesa, de segunda a sexta-feira.

O atendimento à população segue no drive-thru do Hospital Geral de Fortaleza. O acesso ao serviço se mantém por agendamento, feito no site Saúde Digital ou aplicativo Ceará App. Já a testagem para Covid-19 dos trabalhadores da rede municipal de ensino de Fortaleza será feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Na rede particular de ensino, os testes serão feitos pelas próprias organizações. Para isso, representantes dessas instituições estão reunidos nesta sexta-feira, 28, em treinamento organizado pela equipe do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), do Governo do Estado. Além da capacitação para coleta das amostras, o laboratório fornecerá ainda os equipamentos de proteção pessoal (EPIs) e os insumos necessários para a realização dos testes.

Exame

Todos exames realizados serão analisados pelo Lacen e o resultado será disponibilizado no Saúde Digital. Os testes serão realizados nos profissionais atuantes na rede de educação que trabalham em Fortaleza. Serão exames de biologia molecular RT-PCR, que detecta a presença do vírus no organismo do paciente.

O teste é feito por meio de amostras coletadas de secreções do fundo do nariz por meio de introdução de um swab (cotonete).

Capacidade

Atualmente, o Ceará tem capacidade para analisar 2.500 exames por dia. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), ambos da rede estadual, são responsáveis pelo diagnostico laboratorial de Covid-19.