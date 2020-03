Profissionais de saúde contam com linhas de ônibus exclusivas para trabalhar

Iniciativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em articulação com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), a partir desta segunda-feira (23), serão disponibilizadas linhas de ônibus específicas para profissionais de saúde das redes pública e privada que usam o transporte intermunicipal com saída de Maracanaú, Caucaia e Jurema em direção a Fortaleza. Para ter acesso aos coletivos, é preciso apresentar um crachá de identificação, contracheque ou outro documento que comprove vínculo do profissional com a unidade de saúde.

O valor da tarifa continua o mesmo. Os profissionais de saúde serão orientados, sempre que possível, a utilizar o bilhete único metropolitano.

Na terça-feira (24), a linha de transporte do Eusébio será incorporada ao trajeto. Os horários de viagem de Maracanaú, Caucaia, Jurema e Eusébio para Fortaleza e o retorno da capital para esses municípios foram adequados de acordo com os ciclos de plantão dos hospitais (7h, 13h e 19h). As linhas são identificadas com o letreiro: Especial Saúde.