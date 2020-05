Profissionais de saúde diagnosticados com Covid-19 podem solicitar auxílio por telefone

A partir desta sexta-feira (15), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibiliza telefone para atendimento e orientação dos profissionais de saúde diagnosticados com Covid-19 sobre o recebimento do auxílio em caso de afastamento das atividades. As pessoas que têm direito ao benefício devem entrar em contato pelos telefones (85) 31015147 ou 31015267, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Além do atendimento telefônico, em breve a Sesa disponibilizará no site da Secretaria um formulário para a solicitação do benefício.

O auxílio será repassado pelo Fundo Estadual de Saúde (Fundes), criado Governo do Ceará por meio Sesa. Receberão o benefício profissionais autônomos ou cooperados infectados por Covid-19 e afastados do trabalho por até 30 dias.

O pagamento é referente a um salário mínimo para técnico de enfermagem e profissional de nível médio; três salários mínimos para profissionais de nível superior (não médico) e quatro salários mínimos para médico.

Se o período de afastamento for inferior a 30 dias, o pagamento do auxílio será proporcional aos dias em que o profissional esteve ausente do trabalho. Em caso de morte por Covid-19, serão pagos 10 salários mínimos à família, cônjuge, dependentes ou pais do profissional. A população também pode se informar sobre o seguro pelo telefone.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará