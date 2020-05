Profissionais do IJF recebem almoço surpresa no Dia Internacional da Enfermagem

Profissionais do Instituto Dr. José Frota (IJF) que estão atuando no tratamento de pacientes com o novo coronavírus receberam, de surpresa, almoço especial fornecido pelo restaurante Delivery Menu.

A ação é uma homenagem do Dia Internacional da Enfermagem, celebrado nesta terça-feira, 12 de maio, e faz parte da VIII Semana de Enfermagem do hospital, celebrando o protagonismo dos profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem nos serviços de assistência em saúde e de proteção à vida.

Foram fornecidas 80 marmitas para enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão na linha de frente do anexo do hospital, o IJF 2.