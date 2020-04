Programa Água Doce: política pública é aliada no enfrentamento ao Covid-19 e beneficia mais de 250 comunidades

A política pública de acesso à água potável desenvolvida pelo Programa Água Doce ameniza a escassez e ajuda 252 comunidades cearenses durante pandemia da Covid-19

Um dos pontos fortes no combate ao novo coronavírus, a água potável é protagonista na busca por cuidados com a higiene pessoal, uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenir a doença.

Diante da situação de pandemia e buscando evitar a propagação do vírus, o Programa Água Doce vem fazendo a diferença a essas comunidades do interior do Estado.

De acordo com a supervisora de Águas Subterrâneas da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, Liduína Carvalho, a implantação do Programa Água para todos foi um diferencial, principalmente para as comunidades mais vulneráveis do semiárido.

Por meio do programa, a equipe mantém o auxílio e suporte preventivo e corretivo online a todas as 252 através de um aplicativo de conversas. Somente em casos mais graves há o deslocamento de um técnico até a localidade.