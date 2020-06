Programa já entregou 148 toneladas de alimentos em 48 municípios cearenses

Aurora e Camocim são alguns dos 48 municípios que iniciaram recentemnte a distribuição dos produtos da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-CDS). O último relatório do programa aponta que já foram entregues 148 toneladas de alimentos com um investimento de R$ 639.158,17 até o momento. Dezesseis municípios já executaram 100% da proposta encaminhada à SDA e 14 acima de 50%. O programa segue em atividade em 83 cidades do interior cearense.

“Os agricultores tem a oportunidade de produzir de forma segura sabendo que a comercialização é garantida, pois o PAA compra os produtos e gera renda fixa para o campo”, explica Mirlene Oliveira, secretária de Pesca, Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Camocim. “Os produtos foram destinados às famílias de alunos carentes de dois centros de Educação Infantil através de kits. Em meio à pandemia, 261 crianças foram atendidas com uma alimentação de qualidade”, comemora.

“Desde que começou essa pandemia, vejo que o mercado caiu muito, mesmo para quem é da zona rural. Graça a Deus, consigo um pouco mais de equilíbrio fazendo parte do PAA”, relata Antônio dos Santos Pessoa, da comunidade rural Sítio Tipi, em Aurora. No município da região do Cariri, outros 25 agricultores familiares contribuem com o projeto e colaboram com a segurança alimentar de 2.661 pessoas.

Umas das características desta edição, segundo a coordenadora estadual do PAA, é a forte inclusão social de mulheres na produção dos alimentos. “Dos 1.215 agricultores de quem iremos comprar os alimentos, 594 são mulheres, referências em termo de produção na agricultura familiar com higiene e qualidade. Todos os produtos são fiscalizados e inspecionados pelo serviço municipal de vigilância sanitária em locais com alvará de funcionamento”, destaca Mônica Macêdo.

Até o final de junho, a ação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário conclui a meta de aquisição e distribuição de 439 toneladas de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos – Compra com Doação Simultânea. A ação é realizada em parceria com as secretarias municipais e atende à 13.998 pessoas de baixa renda. O recurso, da ordem de R$ 1,91 milhões, é do Ministério da Cidadania e está destinado à edição extra do programa no âmbito do enfrentamento ao novo coronavírus.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará