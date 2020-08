Programa Tempo de Aprender: Municípios tem até esta segunda-feira para fazer inscrição

O calendário das eleições de 2020 mudou a agenda dos Municípios em relação à assinatura de convênios e verbas dos Governos Estadual e Federal e, dentro dos prazos estabelecidos na legislação, os gestores da educação tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição no Programa Tempo de Aprender. O programa é ligado ao Ministério da Educação.

Os levantamentos do Ministério da Educação apontam que até o final da tarde dessa quinta-feira, 70% das secretarias de educação de estados e municípios já fizeram o cadastro. O MEC avalia o número como positivo, mas, por outro lado, 1.712 municípios não se cadastraram até agora e podem perder a chance de fazer parte do projeto.

O Ministério da Educação revela, ainda, que entre as secretarias estaduais, menos da metade demonstrou interesse no tema – 13 das 27 secretarias. Se não fizerem o cadastro até dia 31 de agosto, professores das escolas estaduais do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo podem acabar não sendo contemplados.

(*)com informações da Agência Brasil