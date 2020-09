Programa Vidas Preservadas promove live sobre relações familiares durante pandemia

O Programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promove, nesta quinta-feira (10), a live “Família em tempos de crise: Desgastes e Ressignificações” com participação da doutora em Psicologia Clínica e Cultura e docente da Universidade Federal do Ceará (UFC), Susana Kramer. Voltado para membros, servidores e toda a sociedade, o encontro virtual será realizado na plataforma Microsoft Teams e transmitido pelo Youtube do MPCE.

Susana também atua como vice coordenadora do Laboratório de Relações Interpessoais (L’ABRI) e como coordenadora do Projeto Vincula (Prevenção do Suicídio pelo fortalecimento dos laços familiares). O evento conta com a mediação do promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAOCidadania), Eneas Romero.

Vidas Preservadas

O projeto Vidas Preservadas visa, a um só tempo, capacitar os mais variados agrupamentos, trazendo informações preciosas para atores sociais estratégicos, e garantir recursos públicos prioritários capazes de fazerem surgir e de fortalecer políticas públicas intersetoriais e efetivas para a prevenção do suicídio.

(*)com informação do MPCE