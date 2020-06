Programação junina online agita as redes do Dragão do Mar neste sábado

Reconhecendo a importância dos festejos juninos como uma grande celebração da cultura popular nordestina, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura festejará o Dia de São João com um programa on-line dedicado às tradições do período. A partir das 17h, no canal do Dragão no YouTube, o “São João do Dragão” trará, durante aproximadamente 1 hora e 30 minutos, apresentações musicais, literatura de cordel, danças e receitas típicas, a história dos festejos no Nordeste e muita alegria. O programa será acessível em LIBRAS.

Com direção do pesquisador e multinstrumentista Gustavo Portela, o programa será apresentado pela atriz e bonequeira Maria Vitória. A cantora Juliana Roza, e os artistas João do Crato e Juruviara animarão a festa em casa com um animado repertório junino e o bailarino e professor John Morais dará uma aula de demonstração de danças típicas. Toda a magia da literatura de cordel ficará por conta do escritor Klévisson Viana, que recitará um cordel em memória a Arievaldo Viana, seu irmão que também era cordelista. No programa, também serão apresentadas curiosidades sobre a origem da tradição da fogueira e a historiadora Cícera Barbosa falará sobre a chegada dos festejos ao Nordeste.

Para Natasha Faria, superintendente do Dragão do Mar, o centro de arte e cultura é tradicionalmente palco dessas celebrações, tendo sediado muitas edições do Ceará Junino e seus concursos de quadrilhas na Praça Verde, então a iniciativa de realizar o programa reflete o desejo de seguir festejando esse período tão carregado de significado, memória e afeto para os nordestinos. “Sentimos muita falta da tão popular e democrática festa, que a todos envolve e alegra. Ainda não é hora do abraço presencial, de dançar agarradinho, mas não poderíamos deixar essa data passar em branco, então convidamos o talentoso Gustavo Portela para pensar conosco uma maneira de encantar quem está em casa com saudades do São João. Um fantástico time de artistas e pensadores somou ainda mais carinho e beleza ao projeto. Esperamos que o público aprecie esse presente e que celebre, junto conosco, ainda que fisicamente distantes, a rica cultura popular do Nordeste.”

Serviço:

São João do Dragão

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: 17h

Local de exibição: Canal do Dragão do Mar no YouTube

Classificação: livre

(*) Com informações do Governo do Estado